Monza-Lazio, biancocelesti dominatori e resilienti: una vittoria che vale il secondo posto

Monza-Lazio una vittoria che vale il secondo posto

La Lazio sta vivendo una stagione straordinaria. L’inizio brillante ha portato i biancocelesti ai vertici della classifica, inserendoli tra le squadre in lotta per le prime posizioni. Gli uomini di Baroni si trovano al secondo posto, a solo un punto dal Napoli, in una classifica serrata come non si vedeva da tempo. Questa volta è bastato Zaccagni e un approccio più solido. Nesta ha provato fino all’ultimo a strappare il risultato, ma, come riporta il Corriere dello Sport, Baroni ha preferito la prudenza schierando una difesa a 5 con l'ingresso di Gigot.

Com'è arrivato il successo

La Lazio ha rischiato poco, dimostrando precisione nella copertura. Gila e Romagnoli hanno neutralizzato Djuric, mentre Dany Mota e Maldini hanno creato qualche pericolo, pur senza concretizzare da posizione favorevole. Dal recupero di palla su Maldini è nato il gol decisivo: Pedro strappa il pallone, Guendouzi serve un assist perfetto e Zaccagni segna con una prodezza. Nella ripresa, una Lazio un po’ stanca ha lasciato l’iniziativa al Monza, ma senza soffrire eccessivamente. I tifosi iniziano a sognare, riconoscendo nei dettagli quella fortuna che accompagna le stagioni migliori. Il boato dei tremila sostenitori biancocelesti in festa al Brianteo ha salutato una Lazio da sogno, capace di superare ogni ostacolo.