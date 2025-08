Matteo Materazzi: “L’aiuto di tutti può essere fondamentale per combattere questo mostro”

Matteo Materazzi, il fratello dell’ex calciatore dell’Inter, è stato colpito da una malattia molto rara, precisamente dalla SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). La moglie ha aperto una raccolta fondi per finanziare la terapia; attraverso il suo profilo Instagram, Matteo ha voluto parlare della sua malattia.

È un momento difficile per me, ma è proprio in momenti così che bisogna riflettere e soprattutto agire con lucidità. La raccolta fondi lanciata da mia moglie non è stata pensata solo per salvare la mia vita: nessuno può sapere se l'operazione che si tenta in questi casi sarà risolutiva. E' un'iniziativa che abbiamo pensato perché ancor più adesso abbiamo capito quanto può essere importante la ricerca per la sla e quanto potrà esserlo ancora di più, in futuro, se tutti faremo qualcosa di concreto per sostenere gli studi che importanti medici stanno portando avanti. Una terapia per la sla potrà esistere, ma va ancora trovata: servono fondi per accelerare questa corsa contro il tempo. E l'aiuto di tutti può essere fondamentale: non solo per me, ma per combattere questo mostro.