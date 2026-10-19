Juventus-Lazio 0-3, il tris biancoceleste: cosa mostrano gli highlights

La Lazio batte 3-0 la Juventus di Spalletti. Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru sono i nomi messi in evidenza nel video degli highlights.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La Lazio batte 3-0 la Juventus di Spalletti. Il video degli highlights presenta il successo biancoceleste mettendo in evidenza tre nomi: Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru.

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Lazio, 3-0 alla Juventus di Spalletti

Il risultato di Juventus-Lazio è netto: i biancocelesti superano la squadra di Spalletti con tre reti di scarto. Gli highlights ripercorrono la partita.

I tre nomi in evidenza negli highlights

La presentazione del video richiama Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru per raccontare la vittoria della Lazio. La fonte non specifica, nel testo che accompagna le immagini, a chi siano attribuite le reti.

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