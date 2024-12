Shock in Brasile: calciatrice morta cadendo dal 22^ piano

Una notizia che in queste ore sta facendo il giro del mondo lasciando tutti senza parole. Più che una notizia possiamo parlare di autentica tragedia consumata in Brasile. La calciatrice di futsal Carol Oliveira è morta sul colpo dopo esser caduta da un edificio di ben 22 piani. L'episodio, sottolinea SportMediaset è accaduto a Santa Caterina. La ventiduenne era sul tetto del palazzo insieme al fratello per la registrazione di un video destinato ai social network.

La dinamica dell'incidente mortale

La prima domanda spontanea che è sorta nella mente di tutti riguarda la dinamica della vicenda, come possa esser accaduto qualcosa di simile, tutto questo ovviamente tra incredulità e tanta tristezza per assistere alla morta di una giovane atleta in una situazione simile, sicuramente evitabile. La ragazza, in forza al Centro di Tijucas, concentrata a guardare lo schermo del cellulare non si è accorta, che sul tetto dell'alto edificio non erano presenti barriere protettive ed è inciampata cadendo nel vuoto. La dinamica dello sconvolgente incidente è stata ripresa casualmente dal fratello che si trovava con lei.

Il messaggio del club dove militava

La commozione ha attraversato tutto il mondo del calcio. Tutti sono stati colpiti da una notizia simile, da una morta così ingenua che ha spento la vita di una giovane ragazza atleta e di riflesso di una famiglia e dei suoi affetti. Carol Olivera è stata ricordata ovviamente dal club dove militava. Il club di futsal in cui giocava, il Centro di Tijucas, ha comunicato la notizia con un messaggio sui social: