Zaccagni nel post: "Peccato perché avevamo fatto una partita quasi perfetta"

Nonostante le ottime prestazioni mostrate in campo dalla rosa biancoceleste, le aquile non sono riuscite a sconfiggere il Bodoe/Glimt, infatti, la Lazio esce ai rigori e non accede alle semifinali di UEFa Europa League. In merito alla partita si è espresso il capitano Mattia Zaccagni ai microfoni di Lazio Style Channel.

Mattia Zaccagni a Lazio Style Channel

Sulla sconfitta

In questo momento è logico che c'è molto rammarico, molto dispiacere. Peccato perché avevamo fatto una partita quasi perfetta e siamo stati veramente una squadra tosta su tutti i 120 minuti, noi in campo, i tifosi fuori sono stati veramente fantastici e ci hanno dato quella spinta in più. Anche la stanchezza e poi i rigori, lo sappiamo, sono una lotteria e però adesso dobbiamo archiviare subito il tutto e pensare al Campionato.

Su cosa si prova a ripartire dopo questa partita

C'è poco tempo per ricompattarci, dobbiamo resettare subito, già da domani e pensare alla partita di lunedì.

Su cosa lascia il percorso in Europa