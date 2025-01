La moviola di Hellas Verona-Lazio: Fabbri controlla bene il match, corretta l'espulsione a Duda

La Lazio espugna il Bentegodi, Baroni batte il suo passato per la seconda volta in stagione. Gigot, Dia e l'ex Zaccagni stendono il Verona tornando al quarto posto in classifica per una lotta Champions che si fa sempre più fitta. Ottima prova di forza dei biancocelesti che regolano i gialloblu con una prova di grande spessore “soffrendo” solo tre minuti al termine della prima frazione di gioco. Dal punto di vista arbitrale non si sono verificati grandi eventi degni di nota con il fischietto di gara che gestisce un match tutto sommato tranquillo.

IPA

La moviola di Hellas Verona-Lazio

La prima frazione di gioco non fa registrare episodi notevoli nelle due aree con l'operato di Fabbri che si “limita” ad estrarre due cartellini gialli: il primo a Gigot al 13' per un intervento imprudente e ruvido a centrocampo; il secondo, invece, è stato comminato sulla sponda gialloblu a Dawidowicz per un intervento in ritardo sul Taty Castellanos. Il difensore del Verona era diffidato e salterà la prossima gara.

La seconda frazione inizia subito con due cartellini gialli estratti per l'Hellas Verona per due interventi ruvidi a distanza di pochi minuti: a farne le spese Coppola e Bradaric. Fabbri al 72' sventola poi un'ammonizione a Nuno Tavares per perdita di tempo: il terzino biancoceleste era stato invitato dall'arbitro ad uscire dalla parte più vicina di campo, mentre si fa tutto il campo per salutare Pellegrini pronto a entrare. Le restante sanzioni sono tutte in casa Verona prima a Ghilardi per una sgambettata su Dia poi il doppio giallo a Duda, che perde le staffe commettendo prima un intervento su Guendouzi assolutamente evitabile e poi un fallo inutile su Pellegrini.

Cartellini gialli: 8

Cartellini rossi: 1

Il voto all' arbitro Fabbri

Voto: 6.5

Il direttore di gara gestisce una partita tutto sommato tranquilla con pochi eventi nelle due aree di rigore. Corrette le ammonizioni comminate; giustissimo il rosso a Duda.