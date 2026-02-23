La Roma cala il tris alla Cremonese e aggancia il Napoli
Successo per i giallorossi, i gol del match
La Roma supera la Cremonese con un netto 3-0 e raggiunge il Napoli in classifica a quota 50 punti. Dopo un primo tempo non brillante, i giallorossi cambiano marcia nella ripresa, colpendo due volte sugli sviluppi di calcio d’angolo prima di chiudere i conti con il sigillo di Pisilli.
A segno Cristante e Ndicka, decisivi nel dare la svolta al match, prima della rete del giovane talento romanista che ha messo il punto esclamativo sulla serata. Con questo successo la squadra capitolina stacca la Juventus, ora distante quattro punti in attesa dello scontro diretto, mentre la Cremonese incassa l’ennesimo stop stagionale.