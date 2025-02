Quinta squadra in Champions: l'aggiornamento sulle italiane

Il calcio italiano guarda con attenzione quello che fanno i nostri club in campo europeo. In gioco c'è la quinta squadra italiana da portare in Champions League. Un gioco tra campionati che porta prestigio ma anche introiti economici importanti ai club.

La settimana europea delle italiane non sta aiutando il ranking uefa. La Juventus ha ottenuto una vittoria contro il Psv, male invece Milan ed Atalanta che hanno perso rispettivamente con Feyenoord e Club Brugge. Stasera toccherà invece alla Roma contro il Porto. La minaccia dell'ipotetica quinta squadra in Champions League è rappresentata dalla Spagna, che si trova ad un passo dall'Italia nella classifica del ranking Uefa. Importante la vittoria del Real Madrid contro il Manchester City, i Blancos infatti, ribaltando il match negli ultimi minuti, ha portato punti importanti alla Spagna.

La classifica stagionale del ranking Uefa

1. Inghilterra 20.892

2. Italia 17.562

3. Spagna 17.464

4. Germania 15.171

5. Portogallo 15.150

6. Francia 14.214

7. Belgio 13.550

8. Olanda 12.250

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125

Il contributo di ogni singola italiana

1. Inter 25.750 punti

2. Atalanta 21.000

3. Lazio 20.000

4. Milan 19.000

5. Juventus 18.250

6. Fiorentina 14.000

7. Roma 11.500

8. Bologna 11.000