Dele-Bashiru, paura per un incidente stradale: soccorso da Noslin

Laziali in apprensione per Fisayo Dele-Bashiru, protagonista di una brutta avventura fuori dal campo. Dopo aver brillato ad Amsterdam con un gol decisivo contro l’Ajax, il centrocampista della Lazio, come riportato da ilmessaggero.it, ha vissuto un momento di grande tensione. Sabato sera, a Bracciano, l’ex giocatore dell’Hatayspor è stato coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua Lamborghini. Per fortuna, tutto si è risolto senza gravi conseguenze.

Soccorso immediato da Noslin, nessun danno fisico

Reduce da quattro presenze consecutive da titolare nello schema di Marco Baroni, il giovane talento nigeriano ha perso il controllo del veicolo, rischiando grosso. Il compagno di squadra e amico Tijjani Noslin è intervenuto immediatamente, raggiungendo il luogo dell’impatto e riportando a casa Dele.

Nessuna ferita per il centrocampista biancoceleste

Nonostante l’accaduto, il 23enne non ha riportato alcuna ferita e sarà regolarmente disponibile per la partita di questa sera contro i Campioni d’Italia, l’Inter. Dopo il grande spavento, partirà dalla panchina, pronto a dare il suo contributo se necessario.