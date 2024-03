CdS | Provedel shock: caviglia ko

E' stato il finale di una serata drammatica: Provedel era salito in area per dare sostegno offensivo, ma è atterrato dolorante. E' uscito in stampelle e con un tutore sulla caviglia sinistra: dopo l'infortunio subito accertamenti immediati. Era il corner della disperazione e lo è diventato anche vedendo l'infermeria.

La fotografia perfetta di una gara storta dall'inizio alla fine: i biancocelesti ci hanno rimesso i 3 punti e il portiere titolare. Si teme un lungo stop e il fatto che l'infortunio possa riguardare i legamenti. Gli accertamenti chiariranno tutto. Finora l'ex portiere dello Spezia aveva saltato per febbre solamente la gara contro la Roma in Coppa Italia, dove proprio Mandas aveva esordito: lo stesso portiere che ora si troverà inevitabilmente a difendere i pali biancocelesti.

Dopo la gara è arrivato Lotito furioso, che insieme a Fabiani ha meditato la possibilità di andare in ritiro. La posizione di Sarri, invece, non è stata messa in discussione.

Il Corriere dello Sport