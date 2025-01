Fabrizio Romano: "Belahyane? Procede la trattativa tra Lazio e Verona. Il Marsiglia..."

La Lazio è vigile sul calciomercato, il centrocampo è il reparto dove la società è intenzionata a intervenire vista l'emergenza. I nomi da seguire sono quelli di Casadei e Belahyane: per quanto riguarda il centrocampista italiano, Lotito ha avuto un incontro con gli agenti del calciatore; sul calciatore del Verona invece, la Lazio ha fatto un offerta. In questi minuti, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento sulla trattativa.

Fabrizio Romano fa il punto sulla trattativa Lazio-Belahyane

Come riportato da Fabrizio Romano, la trattativa tra la Lazio e il Verona per Belahyane sta procedendo bene. Non risulta nessuna proposta invece dal Marsiglia, squadra accostata al calciatore nelle scorse ore.

Il tweet di Romano