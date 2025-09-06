Sassuolo-Lazio: tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi
Ecco tutte le informazioni riguardanti la vendita dei biglietti per Sassuolo-Lazio, in programma il 14 settembre alle ore 18:00
Dopo la sconfitta a Como e la grande vittoria delle aquile contro l'Hellas Verona allo stadio Olimpico, la rosa biancoceleste è pronta a riscendere in campo e a lottare per tentare di portarsi a casa i 3 punti, infatti, domenica 14 settembre alle ore 18:00 si disputerà l'incontro Sassuolo-Lazio, valido per la terza giornata di Serie A.
Sassuolo-Lazio: la vendita dei tagliandi
Il Sassuolo Calcio informa i tifosi biancocelesti che, dalle ore 10:00 di martedì 9 settembre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Sassuolo-Lazio, in programma domenica 14 settembre delle ore 18:00, presso il Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
Modalità e informazioni per vendita:
- capienza del Settore Tribuna Nord Ospiti: 4.000 posti;
- prezzo del tagliando: 35 € più commissioni;
- canali di vendita: circuito on line di Vivaticket e punti vendita;
- chiusura delle vendite alle ore 19:00 di sabato 13 settembre.
Limitazioni
- Divieto del cambio nominativo.
Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.
Per accedere al Mapei Stadium, sarà necessario essere in possesso del biglietto e di un documento di riconoscimento in corso di validità; non sarà necessaria la tessera del tifoso.
Con riferimento, inoltre, a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), si indica l'indirizzo e-mail a cui far pervenire le richieste entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni.