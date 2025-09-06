Sassuolo-Lazio: tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi

Dopo la sconfitta a Como e la grande vittoria delle aquile contro l'Hellas Verona allo stadio Olimpico, la rosa biancoceleste è pronta a riscendere in campo e a lottare per tentare di portarsi a casa i 3 punti, infatti, domenica 14 settembre alle ore 18:00 si disputerà l'incontro Sassuolo-Lazio, valido per la terza giornata di Serie A.

Sassuolo-Lazio: la vendita dei tagliandi

Il Sassuolo Calcio informa i tifosi biancocelesti che, dalle ore 10:00 di martedì 9 settembre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Sassuolo-Lazio, in programma domenica 14 settembre delle ore 18:00, presso il Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Modalità e informazioni per vendita: - capienza del Settore Tribuna Nord Ospiti: 4.000 posti; - prezzo del tagliando: 35 € più commissioni; - canali di vendita: circuito on line di Vivaticket e punti vendita; - chiusura delle vendite alle ore 19:00 di sabato 13 settembre.

Limitazioni