Paura in Germania: l'Isis minaccia la strage all'Allianz Arena in Bayern-Borussia

Ancora paura Isis in Europa: dopo l'attacco in Russia prontamente rivendicato dall'organizzazione terroristica, a spaventare è una nuova minaccia. Infatti, secondo quanto riportato dalla Bild, il bersaglio sarebbe la gara tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund in programma alle 18:30 di oggi. Una mossa che ha incusso timore ma che non dovrebbe mettere in dubbio la disputa della gara, stando anche a come si sono mossi gli enti ufficiali.

Il messaggio sui canali dell'Isis

Nella giornata di venerdì, infatti, il canale di propaganda dell'ISIS Sarh al-Khilafah avrebbero diffuso un'immagine dei tifosi fuori dallo stato del Bayern Monaco con sopra un bersaglio rosso: un chiaro messaggio minatorio. Dopo la strage in Russia, l'allerta e la paura sono salite comprensibilmente alle stelle.

La nota della polizia di Monaco

“Allo stato attuale, non abbiamo alcuna conoscenza concreta di rischi. Gestiremo la partita aumentando il personale” è la nota pubblicata dalla polizia di Monaco su X, rendendo di fatto la situazione più tranquilla. Anche dal Bayern Monaco fanno sapere che il club era a conoscenza della minaccia ed era in stretto rapporto con la polizia. Il match, allo stato attuale, è regolarmente in programma. Sarà aumentata la presenza dei servizi di emergenza.