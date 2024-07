Calciomercato Lazio, due squadre su Akpa Akpro: i dettagli

Al momento, la Lazio è concentrata sulle cessioni, come ha rivelato anche il direttore sportivo del club, Angelo Fabiani. Ci sono diversi giocatori in esubero da piazzare: una volta risolta questa situazione, si potrà tornare a pensare ai nuovi acquisti.

Due squadre su Akpa Akpro:

Uno dei giocatori in uscita è Jean Daniel Akpa Akpro. Dopo essere rientrato a Formello al termine della stagione in prestito al Monza e aver partecipato all'intero ritiro ad Auronzo di Cadore, sta cercando una nuova destinazione. Secondo Il Messaggero, il centrocampista interessa sia al Verona che proprio al Monza, che potrebbe riportarlo in Brianza sotto la guida del grande ex Nesta. Si attendono sviluppi sulla situazione.