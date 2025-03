Mandas dentro è uno stimolo per Provedel che è tornato?

Ivan Provedel ha passato gli ultimi mesi in maniera non completamente serena. Il motivo è molto semplice: le sue prestazioni. Il numero 94 non ha convinto in molti match, sembrava aver perso sicurezza e i fari son finiti sulle sue prestazioni e sui diversi errori che sono costati più o meno cari alla sua squadra. Diverse sono state le disavventure di Provedel e due le tipologie: le uscite alte e le giocate coi piedi. Questi i due fattori che hanno causato spesso i gol subiti e che hanno gettato tanti dubbi sul portiere italiano al punto poi di esser sostituito da Christos Mandas in campionato, nella trasferta contro il Venezia e in coppa Italia con l'Inter.

Le parole di mister Baroni sul ruolo di portiere

Gli errori di Provedel non potevano passare inosservati e sappiamo che il calcio in questi casi non ha pietà. L'ambiente biancoceleste ha iniziato a rumoreggiare, dai tifosi agli addetti ai lavori, così che la domanda fatidica sulle incertezze di Provedel è arrivata anche a Marco Baroni. La sua risposta è stata chiara e netta, specificando quali sono le gerarchie tra i pali e chi è il titolare. Iniezione di fiducia e stima sicuramente per Provedel che si è visto confermare, dal suo allenatore, portiere titolare e di sicura affidabilità. La realtà però, ha detto poi altro, infatti nella trasferta di Venezia, in campionato, Provedel è stato lasciato in panchina per dare una chance a Christo Mandas e la stessa cosa è avvenuta tre giorni dopo nell'importante big match di Coppa Italia contro l'Inter. Due partite tra l'altro disputate positivamente dal giovane portiere greco.

La reazione di Provedel e il ritorno in campo col Milan

Il secondo portiere Christos Mandas ha giocato due partite consecutive ed anche importanti, mostrando le sue qualità non nuove e portando a casa due prestazioni più che positive. La reazione di Provedel qual è stata? Ovviamente nessuno è nella sua testa per capire pensieri ed emozioni ma il campo ha sicuramente parlato. Il numero 94 è tornato titolare nel match contro il Milan, a San Siro e abbiamo visto sicuramente un portiere più sicuro con interventi importanti e con palle bloccate, sui tiri avversari, che non vedevamo davvero da molto. Forse la cura è stata rappresentata da Mandas che ha stimolato Provedel facendolo uscire dalla sua comfort zone mentale di essere sempre e comunque lui il portiere che gioca titolare dal primo minuto.