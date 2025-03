Viktoria Plzen-Lazio, Baroni chiama Noslin risponde?

Pochissime ore e andrà in scena l'andata dell'ottavo di finale di Europa League Viktoria Plzen-Lazio. Un match che sta accendendo l'entusiasmo nella città ceca di Plzen per l'arrivo dei capitolini.

Ieri nella sala stampa della Doosen Arena si è tenuta la conferenza stampa nel giorno della vigilia della partita e per i biancocelesti hanno parlato l'allenatore Marco Baroni e l'attaccante franco senegalese Boulaye Dia. Un altro attaccante che dovrà far parlare il campo è l'olandese Tijjani Noslin.

Occasione importante per Noslin

La Lazio ha diverse assenze a causa di infortuni, sopratutto nel settore offensivo. Ricordiamo che fermo ai box c'è Castellanos, che rientrerà tra circa 20 giorni e l'esterno, nonchè capitano, Mattia Zaccagni. In attacco si è aperto quindi un valzer di candidature che spesso non hanno convinto il tecnico Baroni. La prima scelta per sostituire l'argentino è stato Noslin. La punta olandese ha giocato quasi per intero il match casalingo contro il Napoli e poi la partita con il Venezia. Il risultato di queste due uscite è stato sicuramente un voto insufficiente, al punto che l'allenatore laziale ha preferito arrangiare in un ruolo non suo il giovane francese Tchaouna. Totale quindi la bocciatura per Noslin che stasera dovrebbe avere però una chance importante per mettersi in mostra e far ricredere anche il suo allenatore.

Le uscite dell'olandese in Europa

L'attaccante nato ad Amsterdam non ha brillato in Europa League, lo dicono i numeri oltre che le uscite sul campo. Infatti Noslin ha collezionato 4 presenze con 217 minuti effettivi sul rettangolo verde. Andando a sfogliare le statistiche Uefa risulta aver effettuato 5 tiri totali e una precisione nei passaggi pari al 63% di quelli effettuati. Famosa poi l'espulsione ottenuta pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nella partita Dynamo Kiev-Lazio, per una gomitata al suo avversario Dubinchak.

Adesso per Noslin le chiacchiere stanno a zero, c'è un bivio e non ci sono più sfumature o attenuanti, l'olandese deve iniziare a tirar fuori i colpi che ha fatto vedere lo scorso anno nella bella parte di stagione che ha fatto indossando la maglia dell'Hellas Verona. Marco Baroni punta ancora su di lui ma se le bocciature iniziano a diventare troppe diviene tutto problematico e inevitabilmente le gerarchie possono cambiare.