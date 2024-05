Europa, si apre la possibilità di avere nove italiane qualificate: ecco come

Dopo l'ultimo giovedì europeo sono state tratte le somme: Fiorentina in finale di Conference League, Atalanta in finale di Europa League e Roma eliminata in semifinale. I viola si giocheranno il titolo ad Atene contro l'Olympiacos, mentre l'Atalanta a Dublino incontrerà il Bayer Leverkusen, che, dopo il pareggio di ieri al 97' contro la Roma, continua la striscia di imbattibilità portandola a 49 partite consecutive.

Sulla carta, dunque, portare a casa la Coppa sembrerebbe più facile per la Fiorentina. Ma cosa succederebbe se a vincere fosse anche l'Atalanta e il campionato finisse con una determinata classifica?

Quante squadre si qualificano all'Europa?

Come anticipato già nel titolo, il numero massimo di squadre che l'Italia può portare nelle coppe europee il prossimo anno è nove. Questo perché, come anche spiegato dalla UEFA, se chi vince l'Europa League va in Champions, ma si qualifica direttamente anche tramite il campionato, si aggiunge un posto e dalla quinta classificata si passa alla sesta. Stessa cosa vale per l'Europa League: chi vince la Conference si qualifica alla seconda competizione, dunque se la Fiorentina batte l'Olympiacos ma si qualifica anche tramite campionato, si apre la possibilità all'ottava o alla nona di andare in Conference.

Le combinazioni

Ricapitolando. L'Italia ha la possibilità di portare ben sei squadre in Champions (cinque dal campionato e una dalla vincitrice dell'Europa League), dopodiché una andrà in Europa League un'altra in Conference. Se la Fiorentina vince la Conference League, però, si aggiunge un altro posto per l'Europa League, e quello per la Conference scala. Dunque, con una serie di combinazioni favorevoli, l'Italia potrebbe riuscire ad avere sei squadre in Champions, due in Europa League e una in Conference.