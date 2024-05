Questa sera si è giocata la semifinale di ritorno tra Olympiakos e Aston Villa. Nella gara d'andata la squadra greca vinse per 4-2 contro squadra di Emery compiendo una vera e propria impresa. Ieri la Fiorentina ha staccato il pass per la finale di Atene in programma il 1 giugno.

Olympiakos-Aston Villa

Risultato importante e inaspettato per l'Olympiakos, che dopo l'impresa dell'andata archivia il discorso qualificazione davanti ai propri tifosi vincendo per 2-0 con El Kaabi autore di una doppietta. L'attaccante marocchino, dopo aver deciso nella gara d'andata con una tripletta, quest'oggi non manca all'appuntamento con il gol portando l'Olympiakos in finale. Eliminazione amara per l'Aston Villa Di Unai Emery, considerata una delle candidate al titolo ad inizio stagione.

Finale di Conference League 2023/2024

La finale di Conference League in programma il 1 giugno ad Atene, vedrà sfidarsi la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l'Olympiakos, che di fatto giocherà in casa.