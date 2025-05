Empoli-Lazio: la rosa biancoceleste festeggia sui social la vittoria

Grande giornata per le aquile che festeggiano la vittoria al Castellani, infatti, grazie al gol di Boulaye Dia che ha sbloccato la partita prima dello scoccare del minuto 1', la squadra di Baroni è riuscita a trionfare e a portarsi a casa la vittoria. Grazie ai 3 punti conquistati la Lazio è salita in 4a posizione con 63 punti. Ad occupare il 1° posto, invece, c'è il Napoli a quota 77, seguito dall'Inter con 74 punti. Al 3° posto si colloca l'Atalanta, mentre in 5a posizione si trova la Juventus a quota 62, tuttavia, il club di Tudor scenderà in campo oggi alle ore 20:45 a casa del Bologna, la quale si trova al 6° posto insieme alla Roma, che al momento sta vincendo nel match contro la Fiorentina, in 7a posizione. Il Milan, invece, si trova a 54 punti, ben 13 rispetto alla prima classificata. La vittoria di oggi a casa dell'Empoli è stata molto importante per la Lazio infatti, il club può continuare a sognare in un posto in Champions e, per queta ragione, la rosa biancoceleste ha festeggiato sui social.

La rosa biancoceleste sui social

Nella pagina successiva i prossimi impegni della Lazio