Roma-Fiorentina 1-0, la viola gioca ma i giallorossi vincono

Terminata da pochi minuti Roma-Fiorentina. Uno scontro diretto per un piazzamento in Europa. I giallorossi vincono per 1 a 0 grazie ad una rete realizzata dalla torre d'attacco Dovbyk dopo un assist di testa di Shomurodov. La Roma raccoglie i tre punti ma a fare la partita sono gli uomini di Palladino che in ogni statistica escono matematicamente in vantaggio. Protagonista assoluto Svilar che per almeno tre occasioni compie delle grandi parate su Kean salvando il risultato.

Le rispettive classifiche

I giallorossi si prendono tre punti importanti per la corsa europea. Adesso la classifica dice quarto posto in attesa di Bologna-Juventus e i punti sono 63. Da sottolineare per l'ennesima volta l'incredibile filotto di partite senza sconfitta per Claudio Ranieri.

Dall'altra parte la Fiorentina esce con l'amaro in bocca dallo stadio Olimpico. La viola gioca meglio ma non riesce a raccogliere punti e la classifica dice ottavo posto con 59 punti totalizzati.

Polemiche della Fiorentina

In occasione del gol di Artem Dovbyk sono state diverse ed accese le proteste da parte della Fiorentina. Tanti i giocatori in campo a protestare verso l'arbitro. Situazione che è continuata sotto gli occhi delle telecamere anche al rientro in campo nel secondo tempo, dove mister Palladino ha sottolineato al direttore di gara come il gol della Roma sia arrivata una manciata dopo dei 4 minuti di recupero segnalati. Effettivamente il cronometro parla chiaro e le proteste viola sono lecite.