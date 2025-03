Bologna-Lazio, svelato il direttore di gara: i precedenti con i biancocelesti

Archiviato il pareggio casalingo contro l'Udinese in campionato, la Lazio, dopo l'impegno contro il Viktoria Plzen previsto per domani allo Stadio Olimpico di Roma per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è pronta nuovamente a scendere in campo contro il Bologna per la ventinovesima giornata di Serie A. La sfida è in programma per domenica 16 marzo alle ore 15:00 al Dall'Ara. Nel frattempo l'AIA ha svelato l'arbitro e la designazione di Bologna-Lazio.

La designazione arbitrale di Bologna-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Bologna e Lazio, sfida valida per la 29° giornata di Serie A, ad Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bahri. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Perenzoni, mentre alla Sala VAR ci saranno Paterna (VAR) e Meraviglia (AVAR).

I precedenti con Colombo

Il fischietto di Como ha diretto ben 8 gare con i biancocelesti in campo, il bilancio della Lazio con Colombo è decisamente positivo. Negli otto incroci diretti da Colombo i biancocelesti hanno collezionato cinque vittorie e tre pareggi. Il più recente risale al 15° turno di Serie A contro il Napoli di questa stagione, vinta 1-0 a favore dei biancocelesti grazie alla rete di Isaksen allo Stadio Maradona.