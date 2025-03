Lazio, Baroni guida la riscossa in vista del Torino: il patto con Lotito e la squadra

Verso la sfida dell’Olimpico

La Lazio ha dato il via alla preparazione in vista del match contro il Torino, in programma lunedì 31 marzo allo stadio Olimpico alle ore 20:45. Il tecnico Baroni ha ritrovato ieri quasi l’intero gruppo a Formello, con l’eccezione di Dia, ancora assente. La sosta per le nazionali, almeno sulla carta, non ha significato riposo: il clima nel quartier generale biancoceleste è stato tutt’altro che tranquillo. Infortuni, rientri contestati, tensioni interne e l’inaspettata operazione di Patric hanno animato settimane tutt’altro che ordinarie. A tutto questo si è aggiunta la pesante sconfitta contro il Bologna, che ha lasciato strascichi nello spogliatoio.

Uniti per ripartire

Come riportato da Il Corriere dello Sport, dopo dieci giorni complicati, Baroni ha finalmente potuto radunare l’intera squadra per fare chiarezza e rilanciare le ambizioni. L’allenamento è cominciato con un ritardo di circa 40 minuti, tempo necessario per un confronto a viso aperto. L’obiettivo è chiaro: ricompattarsi in vista delle nove partite decisive che restano. Non si esclude anche un intervento diretto del presidente Lotito a Formello per spronare il gruppo. La società è delusa per il ko di Bologna e per l’atteggiamento poco concentrato di alcuni giocatori tornati dalle nazionali. Le tensioni interne non sono sparite, ma il momento richiede unità e una svolta immediata per non compromettere quanto di positivo è stato fatto finora.