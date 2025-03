Lazio-Torino, aumenta il numero di spettatori: ecco quanti saranno

Ritorno in campo con un obiettivo chiaro

Terminata la sosta per le nazionali, la Lazio si prepara a tornare in campo per affrontare il Torino, lunedì sera alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match cruciale per la formazione di Baroni, che punta a rimettersi in carreggiata nella corsa Champions, ora più insidiosa. Questa sfida inaugura un periodo fondamentale della stagione: dopo il Torino, i biancocelesti affronteranno trasferte impegnative a Bergamo e Bodo, seguite dal derby e dal ritorno di Europa League, appuntamenti che potrebbero decidere le sorti del campionato e delle coppe.

Promozioni e spinta del pubblico

Per dare ulteriore slancio alla squadra, la società ha lanciato una campagna per coinvolgere il pubblico, puntando su prezzi ridotti e offerte speciali. Tra queste, l’iniziativa “4 insieme”, pensata per la gara contro il Torino, permette l’acquisto di quattro biglietti al costo di tre. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, finora sono stati staccati 5.500 tagliandi, a cui si aggiungono i 29.036 abbonati, per un totale previsto di circa 35.000 tifosi presenti allo stadio. Un numero che potrebbe crescere ulteriormente nelle prossime ore, spingendo la Lazio verso una ripartenza col calore del suo pubblico.