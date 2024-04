CdS | Lazio-Juve, attrazione finale: la Coppa può risollevare umori e destini dei due cub

Stasera si gioca Lazio-Juve, semifinale di ritorno di Coppa Italia che garantirà l'accesso ad una finale pesante. Il risultato dell'andata spinge per la squadra di Allegri, che ha vinto 2-0 allo Stadium, ma Tudor non la dà per scontata e chiede alla sua Lazio una rimonta con tre gol di scarto per passare il turno in 90 minuti. La finale è un'ancora di salvataggio per entrambe le squadre. Tudor, ex bianconero, può regalarsi il sogno a cui la Lazio con Inzaghi si era ormai abituata. Allegri, contro tutti, vincendo la Coppa Italia potrebbe ridare dignità a una Juventus che non è solita vivere un digiuno di trofei così a lungo.

Che partita sarà Lazio-Juve

Come riporta il Corriere dello Sport, la partita dovrà farla la Lazio. Tudor ha ordinato “aggressività e compattezza", dovranno fare decisamente meglio dell'andata in cui non hanno mai tirato in porta. Stasera si tenterà di colpire subito poiché più passeranno i minuti più sarà complicato riprendere il risultato. I numeri, poi, non sono dalla parte della Lazio: i biancocelesti hanno perso senza segnare tutte le ultime quattro partite contro la Juventus in Coppa Italia. Allegri stasera potrà dare sfogo al suo classico tipo di gioco: attendere gli eventi e modellarli, sperando che la sua difesa lo protegga. Tudor spera di conquistare la sua prima finale di Coppa Italia, mentre il bianconero invece ne ha giocate 5 e persa solo una. Sembra non esserci storia, ma chissà.

Depositphotos

I numeri

Dal 2021-13 Lazio e Juve sono le squadre che hanno disputato più finali di Coppa Italia: sette per la Juve (vinte 5), quattro la Lazio (vinte 2). In totale la Juve si giocherà la 22esima finale, la Lazio l'11esima, alla pari con la Fiorentina (che però si gioca la 12esima domani).