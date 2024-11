Lazio, Briga: "L'Olimpico è meraviglioso ma spero che il progetto del Flaminio..."

Davanti ai propri tifosi, la Lazio ha costruito un vero e proprio fortino: l'ultima sconfitta in casa risale alla gara della scorsa stagione con l'Udinese, le dimissioni di Maurizio Sarri arrivarono proprio il giorno dopo. Nelle sette partite di campionato giocate allo Stadio Olimpico, la Lazio ha ottenuto sei vittorie e un pareggio dimostrandosi la squadra che sin qui ha raccolto più punti in casa. Ai microfoni di Radio Serie A, il cantante e tifoso laziale Mattia Briga si è espresso sul progetto dello Stadio Flaminio. Queste le sue dichiarazioni

Da tifoso spero che il progetto del Flaminio vada in porto, perché vedere la Lazio con uno stadio di proprietà in centro è una cosa importantissima per la nostra storia e per tutta la tradizione che ci portiamo dietro.