ESCLUSIVA | Ludogorets, il portiere Padt: "La Lazio è forte, ma daremo il massimo per dimostrare il nostro valore"

Quinta partita europea per la Lazio di Marco Baroni, che giovedì all'Olimpico, alle 18:45, affronterà i bulgari del Ludogorets. Biancocelesti in vetta alla classifica di Europa League con 4 partite e 4 vittorie, mentre i bulgari di Igor Jovicevic sono il fanalino di coda con 1 punto raccolto nell'unico pareggio ottenuto in casa del Viktoria Plzeň. Bottino scarso anche per i gol segnati in queste partite (1). In occasione del match europeo, la redazione di LazioPress.it ha intervistato in esclusiva il portiere olandese del Ludogorets, classe 1990, Sergio Padt, che ha giocato 2 partite in Europa League.

Giovedì si gioca Lazio-Ludogorets; che tipo di partita sarà?

Sarà una partita molto interessante. Ovviamente, la Lazio parte come favorita, ma per noi è un'ottima opportunità per dimostrare il nostro valore in Europa contro una squadra di grande livello come la Lazio.

IPA

La Lazio è in testa alla classifica di questa nuova Europa League e sta facendo bene in campionato. Da portiere, cosa pensi degli attaccanti della Lazio?

Non solo gli attaccanti, ma l’intera squadra della Lazio è davvero forte. Dobbiamo dare il massimo per mostrare di che pasta siamo fatti e dimostrare il nostro valore.

Mancano quattro partite alla fine di questa fase e tutto è ancora in gioco. Pensi che avete ancora possibilità di passare alla fase successiva?

Onestamente, sarà difficile, ma finché ci sarà una possibilità di qualificazione, daremo tutto per provarci!

Dieci anni fa, il Ludogorets ottenne una vittoria storica all’Olimpico e tornò a casa da vincitore. Qual è il tuo obiettivo per giovedì?

Il nostro obiettivo è fare una buona prestazione, sfruttare al meglio questa occasione e dare il massimo. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma se saremo efficienti, non si sa mai cosa possa succedere.

Quali giocatori della Lazio temi di più?

Non è il caso di concentrarsi sulla paura verso qualcuno. La Lazio è una squadra molto forte in tutti i reparti, quindi dobbiamo prepararci per affrontarli come squadra, non solo singolarmente. Non va bene se hai paura per qualcuno.