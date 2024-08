Eriksson: "Cerco di non pensare alla morte, continuo a seguire sempre il calcio"

Sven-Göran Eriksson, noto ex allenatore di squadre come Lazio e Benfica, ha concesso un'intervista a The Guardian, continua a descrivere in maniera diretta e senza giri di parole la sua condizione terminale.

"Cerco di non pensare alla morte. Ieri ho guardato cinque partite delle Olimpiadi. Cinque? Sì, le ho guardate tutte in televisione. È un'ossessione. È una droga. Dei Campionati europei ho guardato tutte le partite"

Passando alle difficoltà della Federcalcio nell'assumere un nuovo commissario tecnico per l'Inghilterra, al momento Lee Carsley è stato nominato allenatore ad interim.