Folorunsho, si inserisce un altro club di Serie A? La situazione

Il futuro di Michael Folorunsho dovrebbe delinearsi nelle prossime due settimane. La rottura con Conte e con il Napoli ha inevitabilmente messo il centrocampista italiano sul mercato, nonostante il fresco rinnovo contrattuale che lo lega ai partenopei fino a luglio 2029. Dopo l'ottima stagione con il Verona dell'anno scorso, le pretendenti non mancano: con l'Atalanta era già tutto fatto prima dell'infortunio di Scamacca, mentre ora si sono fatte avanti anche Fiorentina e Lazio, con i biancocelesti che rappresenterebbero l’opzione più gradita al giocatore.

Nuova pretendente per Folorunsho: la situazione

Come riportato da TuttoMercatoWeb, nelle ultime ore si sarebbe aggiunta un ulteriore contendente: si tratta del Milan, che da diverse settimane è alla ricerca di un rinforzo importante a centrocampo. A questo proposito i rossoneri avrebbero sondato il terreno per approfondire la situazione poiché la trattativa per Fofana, il vero sogno di Fonseca, non si sblocca a causa di mancati accordi con il Monaco, proprietario del cartellino. Per questo motivo, Furlani sta iniziando a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato nel caso Fofana dovesse saltare. Folorunsho rappresenterebbe il profilo ideale perché per l'allenatore brasiliano il profilo gli ricorda un Loftus-Cheek 2.0, in quanto abile a giocare sia sulla trequarti che sulla mediana.

La richiesta del Napoli

Il prezzo fissato dal Napoli è lo stesso per tutti: con un offerta da poco meno di 15 milioni, Folorunsho può partire. Non resta che attendere gli sviluppi, ma la Lazio se vuole accaparrarsi le prestazioni sportive del classe '98 deve farlo in fretta.