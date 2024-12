Xmas Lazio, Rovella: "2024? Anno positivo. Dopo la gara di ieri..."

Il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel a margine della Cena di Natale organizzata dalla società. Di seguito le parole del calciatore.

È stato un anno positivo, è partito così così per l'infortunio per me ma da inizio di quest'anno siamo partiti bene e dobbiamo continuare così con la mentalità giusto. Ci vuole gruppo in questi momenti anche dopo la gara di ieri, sicuramente il gruppo verrà fuori. È il momento di stare insieme stasera ci servirà e siamo pronti per la partita di Lecce sabato.