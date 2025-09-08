La S.S. Lazio esprime cordoglio al Sindaco Roberto Gualtieri
La società biancoceleste si stringe con affetto attorno al Sindaco per la perdita della madre
La S.S. Lazio desidera esprimere le più sentite condoglianze al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per la scomparsa della sua cara mamma.
L’abbraccio della comunità biancoceleste
In questo momento di grande dolore, la società tutta si stringe con sincero affetto attorno alla famiglia, condividendo il peso della perdita e offrendo un pensiero di conforto.
Il comunicato della società
In questo momento di profondo dolore, la Società si stringe con affetto attorno alla famiglia.
Il Presidente, lo staff, i giocatori e l’intera comunità biancoceleste si uniscono con sincera vicinanza, accompagnando il Sindaco Gualtieri con un pensiero di solidarietà e conforto in questo momento di lutto.