Cresce l'attesa in casa la Lazio per il test col Galatasaray

Dopo il Fenerbahçe, subito testa al Galatasaray

Archiviata la sconfitta di misura contro il Fenerbahçe, la Lazio ha ripreso gli allenamenti in vista del secondo test turco contro il Galatasaray. Il ko per 1-0 contro la squadra allenata da Mourinho ha lasciato un po’ di amarezza, mitigata però dalla consapevolezza che gli avversari si trovavano a uno stadio avanzato della preparazione e quindi in una condizione fisica superiore rispetto ai biancocelesti. Nonostante il risultato, Sarri ha potuto trarre indicazioni incoraggianti, soprattutto sul piano difensivo.

Difesa promossa, ora serve brillantezza in avanti

Come riportato dal Corriere dello Sport, il reparto arretrato ha mostrato buoni automatismi, anche grazie al contributo di centrocampo e attacco nella fase di non possesso. Sarri vuole costruire la sua nuova Lazio a partire proprio da una maggiore solidità difensiva, per poi concentrarsi sul miglioramento della circolazione del pallone e del pressing alto. L’amichevole contro il Galatasaray rappresenterà un importante banco di prova per verificare i progressi fatti. Con alcuni accorgimenti tattici, il tecnico è convinto che la squadra possa diventare più imprevedibile e incisiva rispetto allo scorso anno.