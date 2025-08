Lazio, la situazione sul Flaminio a un anno di distanza

Un anno di attesa e nessun passo concreto

A più di dodici mesi dal primo confronto tra Claudio Lotito e il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la situazione legata allo stadio Flaminio resta immobile. Era l’8 luglio 2024 quando il presidente della Lazio manifestò ufficialmente l’interesse per lo storico impianto, consegnando poi, nel dicembre successivo, un progetto preliminare. Tuttavia, da allora non è mai arrivata una richiesta formale da parte del club biancoceleste, che risulta indispensabile per avviare l’iter istituzionale e deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica.

Il Campidoglio attende risposte, Lotito prende tempo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lotito non ha ancora consegnato un progetto definitivo, ma sarebbe intenzionato a farlo una volta concluso il proprio giro di sopralluoghi e analisi, così da evitare intoppi durante la futura Conferenza dei Servizi. Intanto, l’assessore allo sport Alessandro Onorato ha confermato che il Campidoglio ha richiesto ulteriori integrazioni documentali, in particolare riguardo parcheggi e sostenibilità ambientale. Se la Lazio dovesse fornire in tempi rapidi quanto richiesto, la Conferenza dei Servizi potrebbe partire già tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. In quel momento, tutte le istituzioni coinvolte saranno chiamate a esprimersi ufficialmente sul progetto, aprendo finalmente la fase decisiva per il futuro del Flaminio.