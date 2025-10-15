Lazio, buone notizie per Sarri: Vecino pronto al rientro e Zaccagni vuole bruciare le tappe

In un momento di moltissimi infortuni per la Lazio, in particolare in attacco - dove sono ferme due pedine fondamentali come Zaccagni e castellano - è importante anche prendere quel che di buono arriva a Formello come il recupero di altri calciatori altrettanto importanti: primo fra tutti Vecino.

Vecino e i segnali positivi

In questi giorni si stanno svolgendo gli allenamenti a Formello con i giocatori che non sono andati in nazionali e che si stanno già preparando per il Belgio contro l’Atalanta. Come riporta Il Messaggero, una buona notizia e che adesso inizia a prendere forma il rientro fra i convocati di Matias Vecino. Dopo le sedute di venerdì e sabato, il centrocampista ha svolto regolarmente in gruppo anche l’allenamento di ripresa di ieri pomeriggio. arrivati alla terza pazienza di fila, ora non ci può essere più tutto quel timore di una ricaduta al flessore e le sensazioni iniziano ad essere quelle di fiducia e voglia di tornare ad essere decisivi anche nella stagione 2025-2026. Finalmente una buona notizia per Sarri che spera addirittura di averne un’altra inaspettata: dall’infermeria stanno cercando di rimettere in sesto per domenica Marusic e Pellegrini, ma il loro percorso riabilitativo di recupero procede un po’ a rilento.

Vecino - Depositphotos

Zaccagni, invece, vuole bruciare le tappe e tornare in campo

Al contrario dei terzini, chi invece sta bruciando le tappe, è proprio Zaccagni che, all’improvviso, si ritrova con una minima speranza per la panchina a Bergamo. Un obiettivo per i tuoi complicato per il capitano, ma comunque è possibile poiché la lesione alla adduttore può essere smaltita in minor tempo rispetto a quelle del polpaccio o al quadricipite (quest’ultima è la lesione che ha fermato il Taty). Zaccagni è il capitano di questa squadra, sa quanto è importante il suo apporto e la sua presenza, non soltanto in campo, ma anche e soprattutto nello spogliatoio, dove vanta il ruolo di riferimento dei compagni più giovani. Proprio per questo, averlo almeno in panchina contro l’Atalanta, tranquillizzerebbe tutto l’ambiente e darebbe maggiore stabilità emotiva Alla Lazio.