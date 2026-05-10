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Primavera Live | Torino-Lazio 4-1: termina il match

Si gioca Torino-Lazio, sfida valida per la 37° giornata di Primavera1

Beniamino Civitelli /

Si gioca Torino-Lazio, sfida valida per la 37° giornata di Primavera1

Beniamino Civitelli /

Si gioca Torino-Lazio, sfida valida per la 37° giornata di Campionato Primavera 1. Con la salvezza acquisita, Mister Punzi dà spazio alle rotazioni impiegando qualche giocatore che si è visto meno.

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Le formazioni ufficiali

Punzi - LazioPress
Punzi - LazioPress

Torino: Santer, Pellini, Carrascosa, Gabellini, Perciun, Zaia, Conzato, Acquah, Tonica, Bonacina, Luongo. A disposizione: Cereser, Gaffurini, Ferraris, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Odendo, Liema Olinga, Rivas. Allenatore: Baldini. 

Lazio: D’Alessio, Ciucci, Battisti, Baldi, Sulejmani, Shpuza, Bordoni, Farcomeni, Canali, Pernaselci, Fernandes. A disposizione: Patarini, Calvani, Cuzzarella, Milillo, Gelli, Marinaj, Trifelli, Serra, Ferrari, Boccardelli, Curzi. Allenatore: Scalisi. 

Il Live del match

  • 94'
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    Termina il match

    Vince il Torino 4-1

  • 92'
    goal
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    Gol Torino

    Chiude definitivamente il match la rete di Ferraris

  • 89'
    substitution
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    Sostituzione Torino

    Fuori: Zaia

    Dentro: Gaffurini

  • 84'
    substitution
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Battisti, Canali

    Dentro: Boccardelli, Milillo

    Esordio in Primavera 1 per Boccardelli, giocatore classe 2007

  • 76'
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    Occasione Lazio

    Cross di Sana Fernandes, la palla sfila in area senza che nessun giocatore della Lazio possa arrivare, ma la devia in corner il portiere granata

  • 74'
    substitution
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    Sostituzione Torino

    Fuori: Conzato

    Dentro: Gatto

  • 73'
    injury
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    Infortunio Torino

    Problemi per Conzato, che è costretto al cambio

  • 67'
    substitution
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    Sostituzione Torino

    Fuori: Perciun, Luongo

    Dentro: Ferraris, Liema Olinga

  • 67'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Sulejmani

    Dentro: Serra

  • 62'
    goal
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    GOL LAZIO

    Bellissima rete di Sana Fernandes, che dal limite dribbla un avversario e poi lascia partire il tiro che si infila direttamente sotto l'incrocio più lontano.

  • 56'
    goal
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    Gol Torino

    Altro errore pesantissimo di D'Alessio che buca completamente l'uscita, tutto facile per Gabellini che deposita in rete 

  • 57'
    goal
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Bordoni

    Dentro: Trifelli

  • 47'
    goal
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    Gol Torino

    Brutta uscita di D'Alessio che non blocca la sfera, la palla resta lì nella disponibilità di Perciun che deve solo spingere in rete

  • 45'
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    Inizia il secondo tempo

    Al via la ripresa

  • 45'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Shpuza

    Dentro: Cuzzarella

  • 45'
    break_start
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    Termina il primo tempo

    Torino avanti grazie a Gabellini dopo i primi 45' di gara

  • 38'
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    Ammonizione Torino

    Cartellino giallo per Perciun, intervento in ritardo su Farcomeni

  • 34'
    goal
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    Gol Torino

    Che meraviglia il gol di Gabellini: pennellata di Perciun, che trova l'attaccante del Toro in area, che con un morbido tocco sotto scavalca prima Ciucci e poi di potenza a distanza ravvicinata batte D'Alessio

  • 29'
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    Occasione Torino

    Sbaglia la Lazio in uscita che regala palla a Gabellini che va alla conclusione, palla di poco alta

  • 27'
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    Ci prova il Torino

    Secondo tiro della partita di Conzato, conclusione debole però, facile presa di D'Alessio

  • 15'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Ciucci

  • 9'
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    Occasione Torino

    Si fa vedere anche il Torino con Conzato, che da dentro l'area leggermente defilato calcia forte ma colpisce la rete esterna.

  • 4'
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    Prova a farsi vedere la Lazio

    È la Lazio ad occupare la metà campo del Torino in questo avvio

  • 1'
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    Tutto pronto si inizia

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