Primavera Live | Torino-Lazio 4-1: termina il match
Si gioca Torino-Lazio, sfida valida per la 37° giornata di Primavera1
Si gioca Torino-Lazio, sfida valida per la 37° giornata di Primavera1
Si gioca Torino-Lazio, sfida valida per la 37° giornata di Campionato Primavera 1. Con la salvezza acquisita, Mister Punzi dà spazio alle rotazioni impiegando qualche giocatore che si è visto meno.
Le formazioni ufficiali
Torino: Santer, Pellini, Carrascosa, Gabellini, Perciun, Zaia, Conzato, Acquah, Tonica, Bonacina, Luongo. A disposizione: Cereser, Gaffurini, Ferraris, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Odendo, Liema Olinga, Rivas. Allenatore: Baldini.
Lazio: D’Alessio, Ciucci, Battisti, Baldi, Sulejmani, Shpuza, Bordoni, Farcomeni, Canali, Pernaselci, Fernandes. A disposizione: Patarini, Calvani, Cuzzarella, Milillo, Gelli, Marinaj, Trifelli, Serra, Ferrari, Boccardelli, Curzi. Allenatore: Scalisi.
Il Live del match
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94'
Termina il match
Vince il Torino 4-1
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92'
Gol Torino
Chiude definitivamente il match la rete di Ferraris
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89'
Sostituzione Torino
Fuori: Zaia
Dentro: Gaffurini
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84'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Battisti, Canali
Dentro: Boccardelli, Milillo
Esordio in Primavera 1 per Boccardelli, giocatore classe 2007
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76'
Occasione Lazio
Cross di Sana Fernandes, la palla sfila in area senza che nessun giocatore della Lazio possa arrivare, ma la devia in corner il portiere granata
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74'
Sostituzione Torino
Fuori: Conzato
Dentro: Gatto
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73'
Infortunio Torino
Problemi per Conzato, che è costretto al cambio
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67'
Sostituzione Torino
Fuori: Perciun, Luongo
Dentro: Ferraris, Liema Olinga
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67'
Sostituzione Lazio
Fuori: Sulejmani
Dentro: Serra
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62'
GOL LAZIO
Bellissima rete di Sana Fernandes, che dal limite dribbla un avversario e poi lascia partire il tiro che si infila direttamente sotto l'incrocio più lontano.
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56'
Gol Torino
Altro errore pesantissimo di D'Alessio che buca completamente l'uscita, tutto facile per Gabellini che deposita in rete
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57'
Sostituzione Lazio
Fuori: Bordoni
Dentro: Trifelli
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47'
Gol Torino
Brutta uscita di D'Alessio che non blocca la sfera, la palla resta lì nella disponibilità di Perciun che deve solo spingere in rete
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45'
Inizia il secondo tempo
Al via la ripresa
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45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Shpuza
Dentro: Cuzzarella
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45'
Termina il primo tempo
Torino avanti grazie a Gabellini dopo i primi 45' di gara
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38'
Ammonizione Torino
Cartellino giallo per Perciun, intervento in ritardo su Farcomeni
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34'
Gol Torino
Che meraviglia il gol di Gabellini: pennellata di Perciun, che trova l'attaccante del Toro in area, che con un morbido tocco sotto scavalca prima Ciucci e poi di potenza a distanza ravvicinata batte D'Alessio
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29'
Occasione Torino
Sbaglia la Lazio in uscita che regala palla a Gabellini che va alla conclusione, palla di poco alta
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27'
Ci prova il Torino
Secondo tiro della partita di Conzato, conclusione debole però, facile presa di D'Alessio
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15'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Ciucci
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9'
Occasione Torino
Si fa vedere anche il Torino con Conzato, che da dentro l'area leggermente defilato calcia forte ma colpisce la rete esterna.
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4'
Prova a farsi vedere la Lazio
È la Lazio ad occupare la metà campo del Torino in questo avvio
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1'
Tutto pronto si inizia
Muove il primo pallone di gioco la Lazio