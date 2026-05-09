Lazio-Inter, giusto il rosso a Romagnoli? L'opinione di Gianpaolo Calvarese

Gianpaolo Calvarese si è espresso sui propri social riguardo il cartellino rosso dato, dopo l'on field review, dal direttore di gara Rosario Abisso ad Alessio Romagnoli, ora costretto a saltare il derby, per una dura entrata ai danni di Bonny, colpito alto sul polpaccio.

Un rosso pesantissimo per Romagnoli nella sfida tra Lazio ed Inter. Il difensore espulso per un brutto intervento su Bonny salterà il derby contro la Roma della prossima settimana. Abisso in una sorta di "gara a premio", viste le possibilità concrete di essere dismesso a fine stagione, estrae inizialmente il cartellino giallo nonostante già dal live si percepisca immediatamente la pericolosità dell'intervento. Il punto di contatto è alto e i tacchetti finiscono appena sotto il polpaccio. Anche Chivu, una volta rivista l'azione, fa il gesto del monitor per chiedere un'on fiel review, infatti, il VAR Meraviglia interviene correttamente, anche perché dalle immagini tv si percepisce chiaramente un frame in cui la caviglia di Bonny si piega in maniera estremamente pericolosa. Giusto quindi, secondo me, il cartellino rosso.