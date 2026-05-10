Questore di Roma: "buon senso non far giocare il derby lo stesso giorno degli Internazionali…"
Ai microfoni di Radio Roma Sound in occasione della Race for The Cure, il Questore di Roma, Roberto Masucci, ha commentato il possibile slittamento del derby
La data e l'orario del derby è un tema caldissimo: questa stagione è capitato in concomitanza con gli Internazionali di tennis creando potenziali problemi organizzativi e di ordine pubblico per gestire al meglio i due eventi, considerando che domenica 17 maggio si giocherà la finale del Masters 1000 italiano. …
Ancora in dubbio la data del derby
Martedì mattina probabilmente si avrà una decisione definitiva su quella che potrà essere la data del derby, ma ancora restano tantissimi dubbi. Ai microfoni di Radio Roma Sound in occasione della Race for The Cure, il Questore di Roma, Roberto Masucci, ha commentato il possibile slittamento del derby.
Le parole del Questore di Roma a Radio Roma Sound
Slittamento del derby? Premesso che siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa anche eventi difficili in concomitanza, però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale altrettanto importante come il derby.