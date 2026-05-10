Questore di Roma: "buon senso non far giocare il derby lo stesso giorno degli Internazionali…"

La data e l'orario del derby è un tema caldissimo: questa stagione è capitato in concomitanza con gli Internazionali di tennis creando potenziali problemi organizzativi e di ordine pubblico per gestire al meglio i due eventi, considerando che domenica 17 maggio si giocherà la finale del Masters 1000 italiano. …

Ancora in dubbio la data del derby

Polizia - Depositphotos

Martedì mattina probabilmente si avrà una decisione definitiva su quella che potrà essere la data del derby, ma ancora restano tantissimi dubbi. Ai microfoni di Radio Roma Sound in occasione della Race for The Cure, il Questore di Roma, Roberto Masucci, ha commentato il possibile slittamento del derby.

Le parole del Questore di Roma a Radio Roma Sound