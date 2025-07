Fernando Couto sull'infortunio di Ronaldo: "Si punta davanti a me e si rompe il ginocchio..."

Fernando Couto, ex difensore biancoceleste, durante un'intervista a Lazio Style Channel ha parlato del suo periodo nella squadra capitolina, per poi raccontare le sue sensazioni durante la partita di Coppa Italia Lazio-Inter - del 12 aprile 2000 -, durante la quale Ronaldo subì un grave infortunio.

Ecco le dichiarazioni.

Le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb:

Il livello della Serie A era alto. Era stimolante. C'era la Juve, il Milan, squadre molto importanti che si battevano al nostro stesso livello. Il campionato era equilibrato ed era bello e divertente per i tifosi, ma anche per noi che affrontavamo giocatori molto forti. Gli stranieri più importanti erano qui in Italia.

Il giocatore più forte con cui ho giocato era Ronaldo, abbiamo giocato insieme a Barcellona. L'ho visto allenarsi con me e ho visto la sua forza, la sua capacità. Uno dei giorni più brutti con la Lazio è stato quando lui torna dall'infortunio all'Olimpico, si punta davanti a me e si rompe il ginocchio. Ricordo il rumore del ginocchio.

Non riuscivo ad avvicinarmi a lui, ma mi sono accorto subito che si era fatto male. Era davanti a me, lui mi stava cercando dribblare. Non ho avuto il coraggio di andare, come ha fatto Simeone. Quello è stato un momento molto triste, ricordo il silenzio dei tifosi, la partita dopo quell'infortunio è finita e nessuno ha più giocato.