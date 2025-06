Marcelo Salas e gli aneddoti nel periodo alla Lazio

Un vero pezzo di storia della società sportiva Lazio, un giocatore che ha scritto la maggior parte dei successi biancocelesti. Parliamo di Marcelo Salas alias El Matador. Di recente il suo ritorno a Roma per festeggiare i 25 anni dallo storico scudetto vinto nel 2000, con la guida del compianto Sven Goran Eriksson. L'ex attaccante cileno è tornato inoltre nel centro sportivo di Formello ed ha rilasciato una emozionante intervista con la Panini al fianco di un altro ex giocatore, Emanuele Tiribocchi. Di seguito le parole di Salas sul suo periodo biancoceleste.

Un acquisto che avvenne a gennaio del 1998 nonostante poi sbarcai a Roma mesi dopo, nel calciomercato estivo. Nello Governato venne a prendermi in Argentina. Sono arrivato e mi hanno presentato il giorno dopo. Segnai anche due gol al mondiale contro l’Italia e fu il mio biglietto da visita. Era un sogno giocare nel calcio italiano. Ero molto amico con Almeyda. Anche De La Pena e Conceicao erano miei grandi amici. Un grande anno, ma quello dopo è stato più difficile perché sono arrivati grandi giocatori e c'era più concorrenza. È stato bellissimo, abbiamo vinto cose importanti che la gente ancora ricorda

L'abbiamo vinta contro il grande Manchester United di Ferguson, a Montecarlo. Eriksson iniziò con Inzaghi davanti, lui ebbe un infortunio dopo pochi minuti a causa di un fallo di Stam. Ero arrabbiato perché non ero partito dal primo minuto, avevo tanta voglia di entrare e menomale che è finita bene. Ho fatto gol e abbiamo vinto quella coppa, molto importante per noi e per i tifosi. Poi abbiamo vinto un’altra coppa importante contro il Mallorca, con gol di Vieri e Nedved.