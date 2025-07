A Formello ospite Emma per il match della Lazio in famiglia

Oggi aria di primo test per la nuova Lazio di Maurizio Sarri. Spazio quindi al campo, alla tattica e non solo. Ospite d'eccezione a Formello dove la giovane Emma è stata ospite della società Lazio, posando con la maglia biancoceleste in compagnia di Mattia Zaccagni. Dopo tante delusione e tristezza, per l'episodio accaduto a Pescara, Emma quest'oggi ha vissuto sicuramente un momento emozionante al fianco della sua Lazio.

L'episodio di Emma a Pescara

Un fatto che ha sconvolto tutti lasciando stupore e disprezzo per quanto accaduto alla ragazzina. Appena 13 anni ed indossava un cappellino della Lazio e la maglietta biancoceleste, alla quale è stato impedito di entrare in un ristorante di Pescara vestita in quel modo ( secondo il titolare ) . Di conseguenza possiamo immaginare la reazione di una giovanissima tifosa davanti a tanta ignoranza.

La frase che si è sentita dire la famiglia

La bimba con i genitori stavano facendo una gita in bicicletta a Pescara quando un uomo, che sembra essere il titolare, ha detto alla bambina mentre stava parcheggiando per recarsi per un pasto al ristorante: