Con la gara di ieri tra Lazio e Sassuolo si è conclusa la stagione dei biancocelesti. Non è stata un'annata semplice: i risultati nelle coppe sono stati buoni, ma in campionato si poteva fare meglio. E' tempo di giudizi, e a farlo è stato Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei. Questo l'intervento dell'ex biancoceleste, che ha trattato anche il mercato che verrà

L’Atalanta non fa sconti a nessuno, hanno la mentalità giusta. La Lazio deve prendere insegnamento. Tudor ha fatto quello che doveva fare, tutto sommato ha fatto bene. Ora non mi sento di dare un giudizio, ne riparleremo l’anno prossimo. Mi sembra giusto dare la possibilità all’allenatore di far giocare la squadra secondo le sue idee, acquistando i giocatori giusti. Dopodiché il prossimo anno lo si giudicherà in base a quello che dirà il campo