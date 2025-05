Empoli-Lazio, Marusic: "Dobbiamo dare tutto, vogliamo vincere. La scelta del mio ruolo..."

Questa domenica 4 maggio sarà aperta dal lunch match delle ore 12:30 tra Empoli e Lazio che andrà in scena allo Stadio Castellani. Se la squadra di D'Aversa ha l'obiettivo di uscire dalla zona retrocessione, essendo ad oggi al penultimo posto in classifica a 25 lunghezze, la Lazio dal canto suo punta invece al quarto posto in chiave Champions League.

Di seguito le dichiarazioni nel pre partita di Empoli-Lazio di Adam Marusic, terzino biancoceleste, oggi ala destra come contro il Genoa, ai microfoni ufficiali della società.

Adam Marusic a LSC

Partita fondamentale, che Lazio servirà

Oggi abbiamo una partita fondamentale per noi, troppo importante, dobbiamo dare tutto dal primo minuto, con tanta fame e con la voglia di vincere questa partita.

Che Empoli trova la Lazio, quanto è insidiosa?

Loro giocano per la salvezza, sono penultimi, sarà un partita molto difficile, ma sappiamo ciò che dobbiamo fare: dobbiamo vincere questa partita.

La tua scelta di formazione

In ogni allenamento e partita do sempre tutto, è il mister che decide dove giocherò, sono orgoglioso di poter fare tanti ruoli.

Questo il suo intervento a DAZN: