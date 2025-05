Empoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Baroni conferma la coppia Taty-Dia, torna Marusic alto

Tutto pronto allo Stadio Castellani per la 35° giornata della Serie A ENILIVE 2024/25, in cui Empoli e Lazio si affronteranno sul rettangolo di gioco nel lunch match delle ore 12:30. La sfida di quest'oggi contro gli Azzurri potrebbe essere per i biancocelesti l'ultima possibilità di guadagnare tre punti fondamentali e volare all'ambito quarto posto: in un campionato estremamente equilibrato sono ben cinque le squadre in tre punti a contendersi la quarta posizione in ottica Champions League.

Con la Juventus al quarto posto a 62 punti, impegnata questa sera alle 20:45 con il Bologna al quinto posto con 61 punti, e con Roma e Fiorentina anche loro impegnate alle ore 18:00 oggi, rispettivamente la prima in sesta posizione a 60 lunghezze, pari alla Lazio, e la seconda all'ottavo posto a 59, la Lazio potrebbe insidiarsi in questo turno di campionato colmo di scontri diretti e accalappiarsi il bramato quarto posto.

Di seguito le formazioni ufficiali di Roberto D'Aversa e Marco Baroni in vista di Empoli-Lazio delle ore 12:30.

Le scelte di formazione di D'Aversa

Empoli (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Solbakken, Cacace; Colombo. Allenatore: Roberto D'Aversa.

Gli undici titolari di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.