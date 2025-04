Yildiz salta la Lazio? Ecco il verdetto del Giudice Sportivo

Come di consueto, al termine di ogni giornata di Serie A c’è il verdetto del Giudice Sportivo: la situazione Yildiz interessa indirettamente anche alla Lazio. Il calciatore turco è stato espulso per condotta violenta contro il Monza e, tra due giornate, ci sarà proprio lo scontro diretto con la Juventus. In questi minuti è uscito il verdetto del Giudice Sportivo: ecco la decisione definitiva.

Yildiz - Depositphotos

La decisione del Giudice Sportivo sull’espulsione di Yildiz

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

YILDIZ Kenan (Juventus): per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della

squadra avversaria.

Yildiz salta la Lazio

Il calciatore turco sarà indisponibile contro il Bologna e contro la Lazio. Tudor dovrà fare a meno del suo numero 10 nei due scontri diretti per l’accesso in Champions League.