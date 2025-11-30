Serie A, Lautaro trascina l’Inter: doppietta e sorpasso sfiorato

LAUTARO DECISIVO NELLA RIPRESA

Dopo il successo del Lecce sul Torino, la seconda sfida domenicale di Serie A premia l’Inter, che conquista tre punti fondamentali in casa del Pisa. La formazione di Chivu accelera nella ripresa, quando Lautaro Martinez sale in cattedra e rompe l’equilibrio con due gol di puro istinto e qualità. L’argentino spacca il match e indirizza una gara che nel primo tempo era rimasta bloccata grazie all’organizzazione difensiva degli uomini di Gilardino.

NERAZZURRI A UN PASSO DALLA VETTA

Il 2-0 firmato dal capitano interista permette ai nerazzurri di portarsi a -1 dal Milan capolista, rilanciando la loro corsa al comando della classifica. La squadra di Chivu aggancia momentaneamente la Roma al secondo posto, in attesa della sfida dei giallorossi di questa sera contro il Napoli di Antonio Conte. Una vittoria pesante, che conferma l’Inter ancora pienamente in lotta per il vertice.