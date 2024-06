Giallo Sardo: ora la Lazio pensa di poterlo blindare

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio sta provando a trattenere Jacopo Sardo in ogni modo. Il centrocampista classe 2005, che ha appena portato a termine un'ottima annata nella Primavera allenata da Sanderra, è in scadenza e a luglio terminerà il suo contratto che lo lega alla Lazio.

Fraioli

Da ieri però, una novità del Governo potrebbe fare da sponda a Lotito: il Consiglio dei Ministri, su proposto del ministro Abodi, ha approvato il provvedimento che "proroga al 30 giugno 2025 il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della riforma del 1° luglio 2023". Ciò, in poche parole, scongiurerebbe l'addio a parametro 0, facendo scattare in automatico un contratto da apprendistato che “può avere una durata massima di 3 anni” ma “non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie 19 anni”. Tutto ciò sarebbe comunque un rinvio del problema piuttosto che una soluzione: Sardo, che ha compiuto 19 anni a marzo, verrebbe blindato per 12 mesi fino al 30 giugno 2025, ma a quel punto non sarebbe più possibile un patto futuro.

Il piano della Lazio

In ogni caso, l'idea della Lazio è quella di proporre al giovane talento un contratto da professionista: fino ad ora era stato tesserato come “giovane di serie”. In questi giorni i contatti telefonici sono frenetici tra le due parti, e tutto porta a una fumata bianca che potrebbe arrivare nell'incontro definitivo che si terrà a inizio luglio. Lotito e Fabiani sono fiduciosi di mettere sotto contratto Sardo e superare la concorrenza di svariate squadre che hanno bussato alla porta del giocatore in queste settimane, a maggior ragione dopo la notizia arrivata dal Governo. Detto ciò, il contratto da apprendistato non sarebbe una soluzione che farebbe piacere al diretto interessato, il quale spera di chiudere per un contratto da professionista.

Occhi su Sardo: tantissime squadre in fila

Il ragazzo ha catturato l'attenzione del City Group che gestisce tra le altre il Palermo. Dall'estero si è fatto avanti il Saarbrucken in Germania, club satellite di Leverkusen e Amburgo. Ciò che potrebbe fare vacillare Sardo non è tanto l'offerta economica, ma nell'incontro con Lotito e Fabiani si parlerà anche del progetto tecnico: in Italia si sono fatte avanti Fiorentina, Milan, Empoli, Lecce, Roma, Cesena, Catanzaro e Sudtirol. Insomma, la concorrenza non manca.