Cds | Per Noslin e Cabal deadline fissata a domenica

Cinque giorni e scatterà l'ora X per Noslin e Cabal. È questa la deadline fissata da Setti, ma i biancocelesti, di pari passo, hanno altre operazioni in ballo come ad esempio Samardzic e Greenwood. Anche qui c'è distanza: per il serbo, l'Udinese chiede 25 ma Lotito offre 15.

Noslin e Cabal: a 25 milioni si può chiudere

L'Hellas Verona, per Noslin e Cabal, chiede anche in questo caso un compenso totale di 25 milioni, ma i biancocelesti si sono spinti fino ad un massimo di 20 (solo a parole per il momento). È una corsa contro il tempo per trovare l'accordo per il doppio colpo: intanto Lotito lavora su più fronti, dimenticandosi però di chiudere le operazioni. Al momento, intorno al mercato dei biancocelesti ci sono tanti buoni propositi ma poca concretezza, bisogna passare ai fatti. Per garantire a Baroni tre nuovi innesti per il ritiro è necessario un investimento da 40 milioni, ormai è appurato. La domanda che ci si chiede è se la Lazio possa permetterselo allo stato attuale. I biancocelesti stanno cercando di piazzare tutti gli esuberi a disposizione per abbassare i costi dei cartellini, ma Basic e Akpa Akpro non hanno mercato. Cancellieri potrebbe essere una pedina di scambio futura, ma un suo ritorno a Verona (dove è stato prelevato 2 anni fa) è escluso.

Il Corriere dello Sport