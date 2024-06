ALBERTO ABBATE (Il Messaggero) in collegamento a ‘QUELLI CHE…’

“E’ vero che c’è ottimismo a Formello sull’affare Greenwood, ma anche nella scorsa estate Lotito coltivava grande convinzione di poter alla fine prendere Berardi.

Con la differenza che in quel caso c’erano i soldi della Champions da utilizzare, poi sappiamo come è andata a finire. Una cosa è certa, o sarà Greenwood o Samardizic, scordiamoci che la Lazio possa prendere entrambi i giocatori.

L’incontro di ieri con l’Udinese per il giocatore serbo è stato interlocutorio

, esplorativo, utile per capire che il club friulano non ha nessuna intenzione di accettare contropartite tecniche. Non si parla di Cancellieri, ma solo di un corrispettivo economico che per Pozzo non può essere inferiore a 20 milioni più bonus per arrivare a 25 milioni. C’è distanza con l’offerta della Lazio che arriva a 15 milioni di euro. Non è un affare semplice, l’unica cosa positiva è che l’Udinese ha tutta l’intenzione di cederlo in virtù di quanto accaduto lo scorso anno.

Perché nessuno non vuole contropartite della Lazio? E’ normale visto il valore di calciatori che tornano dai prestiti”.