Isaksen: gol, assist e MVP in Danimarca-Irlanda del Nord

Terminata la stagione dei club spazio alle Nazionali in questa finestra prima del Mondiale per Club. Tanti i giocatori della Lazio convocati dalle rispettive Nazionali, ieri Rovella è partito titolare nella sconfitta per 3-0 contro la Norvegia. Anche Gustav Isaksen è partito in ritiro con la sua Danimarca per disputare le consuete due partite in programma contro Irlanda del Nord e Lituania.

Isaksen in gol contro l'Irlanda del Nord

Dopo una stagione fra alti e bassi Gustav Isaksen continua però ad incantare con la sua Nazionale continuando ad essere incisivo soprattutto in zona realizzativa, unica vera pecca della stagione di Isaksen in biancoceleste che deve aumentare i suoi numeri se vuole diventare centrale nello scacchiere tattico di Mister Sarri.

Durante il match fra Danimarca e Irlanda del Nord, Gustav Isaksen ha siglato il gol del 1-1 allo scadere di primo tempo. Dopo una bella percussione l'ala biancoceleste con un tiro a giro mette la sfera all'angolino. A referto anche l'assist per il 2-1 dei danesi a firma Eriksen ed il premio a fine partita di MVP.

Il video del gol