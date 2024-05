Sarri, possibile futuro in Francia? Una squadra sulle sue tracce

Il futuro di Maurizio Sarri rimane incerto. Oltre a varie squadre di Serie A, anche club della Premier League (Newcastle e West Ham) e della Liga (Siviglia) hanno mostrato interesse per il suo profilo. Secondo quanto riportato dal sito francese 90min.com e dal giornalista Nicolò Schira, anche il Marsiglia è sulle tracce dell'ex tecnico della Lazio. Con la prossima partenza di Jean-Louis Gasset dalla panchina del club, il presidente Longoria è alla ricerca di un nuovo allenatore. La nostra redazione ha appreso che Sarri è stato contattato, seppur non in modo approfondito, per prendere le redini della squadra l'anno prossimo. Tuttavia, al momento non ci sono ancora accordi definitivi.