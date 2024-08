Dalla rissa in amichevole all'ipotesi di mercato: Alcaraz finisce nel mirino della Lazio

Durante un'amichevole tra Lazio e Southampton, Carlos Alcaraz ha avuto uno scontro con Romagnoli e altri giocatori della Lazio. Alcaraz, reduce da un'esperienza negativa in prestito alla Juventus, potrebbe essere un futuro obiettivo di mercato per la Lazio. Dopo aver giocato in Inghilterra, potrebbe arrivare a Roma con un prestito con diritto di riscatto. Fabiani, dirigente della Lazio, è interessato a giovani talenti come Alcaraz, che ha solo 21 anni.

A riportarlo è l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport